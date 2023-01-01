Максим Артамонов В Перми ввели ограничения на число пассажиров на прогулочных теплоходах Это связано с низким уровнем воды в Каме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми введены временные ограничения на число пассажиров на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз». Ограничение введено из-за низкого уровня воды в реке. Об этом сообщается в официальной группе «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с водой в Каме остается непростой — её все ещё мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей. Ситуация временная, надеемся на понимание», — сообщается в соцсетях.

На сегодняшний день цена одного взрослого билета на речную прогулку составляет 450 рублей (с 11:00 до 17:30) и 150 руб. для детей с четырёх до 11 лет. Для пассажиров старше 60 лет — 260 руб. Вечером, с 17:30 до 22:00, цены на взрослые билеты чуть выше — 490 руб. Для детей и пенсионеров цена та же.

Напомним, в начале мая, когда была открыта навигация по Каме, пермские судовладельцы высказали опасения, что необычно низкий для весны уровень воды в Каме может осложнить сезон речной навигации. Если глубина реки ещё немного уменьшится, то круизные суда не смогут швартоваться у причалов, рассказали они. Однако в «Камводпути» заверяют, что опасения о сложностях навигации в этом сезоне преждевременны: необходимый для судоходства уровень воды уже обеспечен, и наполнение водохранилища продолжается.

Причиной маловодья в этом году стало сухое лето 2022 года, дефицит осадков осенью и зимой и раннее таяние снега в марте.

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