Максим Артамонов В Перми из-за аномального маловодья судовладельцы опасаются трудностей с навигацией В «Камводпути» считают опасения преждевременными Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

По мнению пермских судовладельцев, в этом году необычно низкий для весны уровень воды в Каме может осложнить сезон речной навигации. Они считают, что если глубина реки ещё немного уменьшится, то круизные суда не смогут швартоваться у причалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»

Кроме того, грузовые суда придётся меньше нагружать, чтобы уменьшить осадку, что приведёт к удорожанию грузоперевозок.

Опасения о сложностях навигации в этом сезоне преждевременны, прокомментировали в «Камводпути». Сейчас необходимый для судоходства уровень воды уже обеспечен и продолжается наполнение водо­хранилища.

Напомним, причиной маловодья стало сухое лето 2022 года, дефицит осадков осенью и зимой и раннее таяние снега в марте. Однако в конце апреля метеорологи прогнозировали приток воды в Камском водохранилище.

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