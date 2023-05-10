Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем якобы с вызовом в военкомат Сообщения содержат вредоносный вирус Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка заблокировали электронные письма банковским сотрудникам, где их якобы срочно приглашают в военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке так называемых «мобилизационных предписаний» содержался вирус, который при открытии файла может навредить ИТ-инфраструктуре.

«Таким образом, можно говорить, что мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В данном случае фишинговая рассылка «от военкоматов» — это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему подписания Президентом РФ Указа № 333 от 10.05.2023 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Не исключено, что такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица. Просим всех проявлять бдительность и не поддаваться на провокации», — сообщили в пресс-службе Сбера.

Заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов также напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления и обратился к клиентам Сбера также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.