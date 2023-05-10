Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем якобы с вызовом в военкомат
Сообщения содержат вредоносный вирус
Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка заблокировали электронные письма банковским сотрудникам, где их якобы срочно приглашают в военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке так называемых «мобилизационных предписаний» содержался вирус, который при открытии файла может навредить ИТ-инфраструктуре.
«Таким образом, можно говорить, что мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В данном случае фишинговая рассылка «от военкоматов» — это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему подписания Президентом РФ Указа № 333 от 10.05.2023 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Не исключено, что такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица. Просим всех проявлять бдительность и не поддаваться на провокации», — сообщили в пресс-службе Сбера.
Заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов также напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления и обратился к клиентам Сбера также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения.
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