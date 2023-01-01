Максим Артамонов В Прикамье осудили водителя перевернувшегося автобуса с вахтовиками В результате происшествия два пассажира получили тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Осинский районный суд вынес приговор в отношении водителя автобуса, который допустил ДТП во время перевозки рабочих-нефтяников на автодороге «Рассветы — Баклановка». Во время происшествия автобус перевернулся на левый бок. Водителя осудили на один год ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на один год, сообщили в пресс-службе суда.

«Водитель автобуса не учёл дорожные условия и безопасную скорость, в результате чего по своей преступной небрежности не справился с управлением автобуса и допустил выезд транспортного средства за пределы автодороги на правую сторону походу движения, где допустил опрокидывание автобуса на левый бок», — сообщили в суде.

Автоавария произошла 9 ноября 2022 года на внутрипромысловой дороге Рассветы—Баклановка Пермского края, где перевернулся автобус с 21 вахтовиком. ДТП произошло в 17:34 На 10-м км автодороги, когда 60-летний водитель автобуса НЕФАЗ допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину.

ГУ МВД России по Пермскому краю

В автобусе в этот момент находились работники компаний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ИНФОРМ» и «МЕДИС».

В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавших доставили в больницу. При этом два пассажира получили тяжкие телесные повреждения. По факту автоаварии полиция организовала проверку.

В ходе суда водитель полностью признал свою вину. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ — Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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