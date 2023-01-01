Андрей Стрельцов «Амкар» сумел взять очко в Новосибирске Игра на выезде завершилась вничью Поделиться Твитнуть

Пермский футбольный клуб во втором этапе чемпионата команд Второй лиги провёл гостевой матч. В Новосибирске, играя против одноимённого клуба, подопечные Ивана Черенчикова сумели добиться ничьей. Поединок завершился со счётом 1-1.

Хозяева сумели забить в перовом тайме после углового. После перерыва гости отыгрались. Гол забил Александр Подбельцев.

В следующем туре «Амкар» сыграет дома 21 мая. Его соперником будет лидер турнира «Тюмень».

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