Максим Артамонов В начале следующей недели в Пермском крае ожидаются заморозки Температура может понизится до -3 градусов Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 15 - 16 мая в Пермском крае местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Как правило, это происходит из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств и нарушения правил пожарной безопасности.

В эти дни МЧС рекомендует всем водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, торможений и ездить с учётом дорожного покрытия.

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