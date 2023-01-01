Олег Антонов Украина ввела санкции против швейных предприятий Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подписал указы о введении санкций против сотен предприятий РФ и других стран, замеченных в сотрудничестве с Россией, и о расширении санкционного списка физических лиц. Согласно документам, опубликованным на сайте украинского лидера, под санкции попали в том числе пять компаний из Пермского края.

Речь идёт о ООО «Чайковская швейная фабрика», ООО фирма «Чайковский партнер», ООО «Чайковская текстильная компания», ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива», а также пермском АО «Такт», имеющем лицензию на разработку, производство, испытание боеприпасов.

Напомним, после начала частичной мобилизации швейным фабрикам Пермского края было поручено увеличить объёмы пошива форменной одежды и обмундирования для военнослужащих.

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