Власти назвали адреса магазинов в Перми, где можно купить обмундирование для мобилизованных Швейным фабрикам края поручено увеличить объемы пошива соответствующей одежды Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал правительства Пермского края прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о дефиците в магазинах региона форменной одежды и обмундирования. Он якобы возник в связи с частичной мобилизацией жителей Прикамья.

В комментарии говорится об итогах проведённого мониторинга. Выявлено, что указанные товары есть в наличии в ряде торговых объектов Перми.

«Так, форменную одежду и обмундирование можно приобрести в сети магазинов «Инструмент-Оружие» по адресам ул. Революции, 16, ул. Дзержинского, 17, ул. Героев Хасана, 64 и ул. Ласьвинская, 32, в «Спецэкипировке» (ул. Стахановская, 43), на Центральном (ул. Пушкина, 104АВ) и Китайском (ул. Кронштадская, 39) рынках», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае откроют сбор предметов первой необходимости для мобилизованных. Сам перечень вещей ещё формируют.

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