В Пермь прибыл самый современный теплоход России «Мустай Карим» Он остановился в городе на 11 часов Поделиться Твитнуть

«Мустай Карим» / фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В субботу, 13 мая, в Пермь впервые прибыл самый современный теплоход в России, соответствующий уровню пятизвёздочного отеля, «Мустай Карим». Он совершает рейс «Счастье на Каме» по маршруту Нижний Новгород — Пермь — Нижний Новгород и пробудет в краевом центре 11 часов. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Алексей Дёмкин.

Градоначальник также напомнил, что уже в июле «Мустай Карим» отправится в тур непосредственно из Перми. Это будет театральный круиз с артистами Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, театра юного зрителя и театра комедии.

«Мустай Карим» / фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

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