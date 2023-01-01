В Кунгурском округе Прикамья в дорожной аварии погиб водитель легкового автомобиля Двое пассажиров госпитализированы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 12 мая, около 16 часов на автодороге Бырма — Верх-Турка Кунгурского муниципального округа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Она установит причины и обстоятельства аварии.

Сотрудники ДПС призвали водителей соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения.

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