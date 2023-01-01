На следующей неделе в Пермском крае ожидается потепление до +26 градусов Дожди пройдут только локально Поделиться Твитнуть

Синоптики Пермского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе на 15 - 17 мая. Её преимущественно будет определять антициклон. В связи с чем ожидается сухая и солнечная погода, сообщает ВЕТТА.

В понедельник, 15 мая, лишь на крайнем юге небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +2…+7°, днём будет +16…+21°.

Во вторник, 16 мая, дождей не будет на всей территории Прикамья. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+6°, а днём потеплеет до +20…+25°.

В среду, 17 мая, при ясной погоде усилится ветер и станет ещё теплее. Ночью ожидается +4…+9°, днём +21…+26°.

По предварительным прогнозам, тёплая погода с локальными дождями продлится до 20 мая.





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