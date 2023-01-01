Андрей Стрельцов Спортсмен из Соликамска стал чемпионам мира по тайскому боксу В финале Константин Шахтарин победил соперника из Таиланда Поделиться Твитнуть

Константин Шахтарин

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Чемпионат мира по тайскому боксу завершился 11 мая в Бангкоке. В нём приняли участие бойцы из 102 стран. ​Представляющий пермский край Константин Шахтарин сумел стать стал лучшим в своей весовой категории.

До этого Шахтарин был сильнейшим в мире среди спортсменов до 23 лет. На взрослом уровне это его первый успех. В финале Шахтарин одержал победу над сильным соперником из Таиланда.

Соревнования являлись отбором на Всемирные игры боевых искусств. Они пройдут с 21 по 30 октября в Эр-Рияде. Спортсмен из Прикамья осенью будет защищать честь страны на этом престижном турнире.

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