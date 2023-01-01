В Роспотребнадзоре сообщили результаты проверки качества воздуха в Перми Мониторинг провели после того, как город накрыло дымом от лесных пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали об итогах проверки качества атмосферного воздуха в Перми и других населённых пунктах региона 12 мая. Мониторинг провели в связи с появлением дымки и запаха гари, распространившихся в Прикамье от лесных пожаров в Свердловской области.

Пробы атмосферного воздуха брались в шести точках на территории Перми, а также в Кудымкаре, Чусовом, Соликамске, Чернушке, Октябрьском и Кондратово.

Мониторинг проводился силами аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Отобранные пробы исследованы по показателям: углерода оксид, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества, мелкодисперстные взвешенные вещества РМ2,5 и РМ10, диоксид серы, формальдегид.

«По результатам проведенных исследований установлено, что качество воздуха во всех отобранных пробах соответствует гигиеническим нормативам. Ситуация остается на контроле Управления», — заявили в Роспотребнадоре.

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