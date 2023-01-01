Пермь накрыло дымом от лесных пожаров в Свердловской области Наблюдается заметный запах гари Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дым от масштабных пожаров в Свердловской области добрался до Перми. Это случилось за счёт юго-восточного ветра по периферии антициклона. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В городе наблюдается ухудшение видимости и заметный едкий запах гари. Такая же ситуация во всей южной и восточной частях Пермского края. В минприроды тоже считают, что причиной всему лесные пожары на территориях Свердловской и Курганской областей.

В пермском аэропорту отметили, что смог не повлиял на работу воздушной гавани. Все рейсы выполняются по расписанию.

По прогнозам синоптиков, задымление может сохраниться до ночи на субботу, хотя интенсивность поступления дыма с востока снизится. Также днём благодаря прогреву воздуха уменьшится концентрация дыма в приземном слое, запах гари станет слабее или вовсе исчезнет.

Примечательно, что задымление от майских пожаров в Зауралье доходит до Перми третий год подряд.

Врачи напоминают, что запах гари может негативно влиять на работу сердца, сосудов, легких. Особенно он опасен для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и хронического бронхита. Поэтому, чтобы не причинять себе вред, желательно при сильном смоге не выходить из квартиры, ни в коем случае её не проветривать, плотно закрыть окна и двери. В такой период медики рекомендуют людям пить как можно больше жидкости. Можно также принять витамины А и Е, которые способны минимизировать негативное воздействие дыма на организм человека.

Если хотите немного проветрить помещение, надо на окно повесить мокрую простыню, она немного задержит токсины, выделяемые дымом.

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