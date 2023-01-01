Из-за запаха гари специалисты проводят мониторинг качества воздуха в Перми и крае
Забор проб ведётся в шести точках краевого центра и в семи населённых пунктах
В пятницу, 12 мая, специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках Перми и в семи населенных пунктах региона на территории жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
Отобранные пробы воздуха будут исследованы на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах. В ведомстве напомнили, что при повышенной задымлённости атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям.
Рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания, держать окна в помещении закрытыми, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, увеличить потребление воды и ограничить физическую активность.
В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу. Лицам, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, следует брать с собой необходимые лекарственные препараты.
Ранее синоптики сообщили, что появление задымления и запаха гари в Перми, а также на юге и востоке края связано с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской области.
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