Из-за запаха гари специалисты проводят мониторинг качества воздуха в Перми и крае Забор проб ведётся в шести точках краевого центра и в семи населённых пунктах Поделиться Твитнуть

дымка над Пермью

Олег Антонов

В пятницу, 12 мая, специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках Перми и в семи населенных пунктах региона на территории жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Отобранные пробы воздуха будут исследованы на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах. В ведомстве напомнили, что при повышенной задымлённости атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям.

Рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания, держать окна в помещении закрытыми, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, увеличить потребление воды и ограничить физическую активность.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу. Лицам, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, следует брать с собой необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики сообщили, что появление задымления и запаха гари в Перми, а также на юге и востоке края связано с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской области.

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