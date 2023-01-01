Максим Артамонов В Перми Камскую ГЭС украсили к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь-300. Всё реально!"

На Камской ГЭС появились украшения к юбилею Перми. Теперь жители, которые въезжают на мост, видят плакаты в стиле «было-стало», а тех, кто движется в стороны Гайвы, о грядущем событии информируют цифры «300». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета Пермь-300.

Напомним, на этой неделе въезд в Пермь со стороны аэропорта украсили надписью «Пермский край» и рисунками медведей. Это также сделано к 300-летию города.

Символы региона нарисованы на стойках автомобильной эстакады, а «Пермский край» — горизонтально на сооружении.

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