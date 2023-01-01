Максим Артамонов
Автомобильную эстакаду у аэропорта Перми украсили рисунками медведей
Въезд в Пермь со стороны аэропорта украсили надписью «Пермский край» и рисунками медведей. Это сделано к 300-летию города. Фотографии опубликованы в соцсетях министерства транспорта Пермского края.
Надпись «Пермский край» и изображения медведей были нанесены краской. Символы региона нарисованы на стойках автомобильной эстакады, а «Пермский край» — горизонтально на сооружении.
Впоследствии буквы планируется сделать объёмными.
В ведомстве пообещали позднее опубликовать фотографии полностью законченной работы.
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