Максим Артамонов Автомобильную эстакаду у аэропорта Перми украсили рисунками медведей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Въезд в Пермь со стороны аэропорта украсили надписью «Пермский край» и рисунками медведей. Это сделано к 300-летию города. Фотографии опубликованы в соцсетях министерства транспорта Пермского края.

Надпись «Пермский край» и изображения медведей были нанесены краской. Символы региона нарисованы на стойках автомобильной эстакады, а «Пермский край» — горизонтально на сооружении.

Впоследствии буквы планируется сделать объёмными.

В ведомстве пообещали позднее опубликовать фотографии полностью законченной работы.

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