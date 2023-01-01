В Перми на площади Карла Маркса загорелся автомобиль
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На площади Карла Маркса в Перми утром 12 мая загорелся автомобиль Renault Logan. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 8 час. 24 мин.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, у машины вспыхнул моторный отсек. Благодаря тому, что пожарные (8 человек личного состава и две единицы техники) приехали быстро, транспортное средство не успело выгореть полностью.
Площадь возгорания составила 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
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