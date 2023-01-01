Максим Артамонов В МВД подтвердили задержание пермяков, которые собирали деньги от имени Симоньян Они были задержаны в Казани Поделиться Твитнуть

Фото: Иван Петров

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России вместе с полицией Татарстана задержали трёх жителей Перми. Они подозреваются в хищении денег под предлогом сбора добровольной помощи участникам спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе российского МВД.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Перми полицейские задержали «трёх персонажей, которые собирали деньги якобы для помощи нашим военным» от её лица. Для этого, по её словам, был создан фейковый telegram-канал «Мнение Маргариты Симоньян» «с почти полутора сотнями тысяч подписчиков». Там «публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое враньё и объявляли постоянные сборы», сказала Симоньян.

По предварительным данным, создатели telegram-канала размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.

По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов РФ. Суммы переводов достигали 20 тыс. руб. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. За последние полтора месяца оборот средств превысил 7 млн руб.

В отделе полиции «Савиново» УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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