Максим Артамонов Маргарита Симонян завила о задержании в Перми трёх мошенников По её словам, они создали фейковый telegram-канал и действовали от её имени Поделиться Твитнуть

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Главный редактор телеканала RT сообщила, что в Перми полицейские задержали «трёх персонажей, которые собирали деньги якобы для помощи нашим военным» от её лица. Об этом она сообщила в своё telegram-канале.

Симонян пояснила, что был создан фейковый telegram-канале «Мнение Маргариты Симоньян» «с почти полутора сотнями тысяч подписчиков».

«Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы. Я много раз об этом писала. И обратилась в полицию. Доверчивых подписчиков обобрали на 7 миллионов рублей — только за последние полтора месяца», — рассказала она.

Официальных подтверждений заявления Симонян пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю пока не публиковала.

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