В выходные дни на большей части Пермского края ожидаются дожди Суббота станет самым тёплым днём с 6 мая Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в субботу и в воскресенье, 13 и 14 мая, погоду в Пермском крае будет определять ложбина пониженного давления, которая будет смещаться с Республики Коми на Южный Урал. Под её влиянием увеличится облачность и на большей части Прикамья пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

При этом уменьшится разница температур в ночные и дневные часы. Так, в ночь на субботу заморозков уже не будет, ожидается температура воздуха от +1 до +6˚. Днём потеплеет до +14…+19˚ (то есть суббота станет самым тёплым днём с 6 мая).

В ночь на воскресенье температура не опустится ниже +4... +9˚. В дневные часы воздух прогреется до +11…+16˚ (то есть будет прохладнее, чем в субботу).

Начиная с 15 мая, Пермский край попадёт под влияние антициклона. Осадки постепенно прекратятся. 16-18 мая ожидается потепление до +21…+24˚.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.