Елена Синица В Прикамье по программе капремонта заменен каждый третий лифт Новые лифты российского производства Поделиться Твитнуть

Иван Петров

С начала действия программы по капитальному ремонту домов Фондом капитального ремонта Пермского края заменено порядка 830 лифтов в 332 многоквартирных домах Перми, Губахи, Краснокамска и Кунгура. За это время в регионе обновили каждый третий лифт. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Устанавливаемые лифты - безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. В них обеспечено светодиодное и экономичное освещение, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность. Лифты адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас все новые лифты российского производства, большинство комплектующих для них также производится на территории страны. В связи с этим поставка или замена запчастей производится в кратчайшие сроки.

Всего парк лифтов в многоквартирных домах Прикамья, находящихся на «котловом» счете, насчитывает более 2 тыс. единиц.

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