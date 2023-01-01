Елена Синица Жители Прикамья получили срок за незаконный отстрел лося Ущерб оценивается в 140 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Верещагинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их признали виновными в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Поясняется, что в сентябре прошлого года мужчины с огнестрельным охотничьим оружием отправились в лес недалеко от д. Нижние Шабуры Верещагинского района Пермского края. У них не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Тем не менее они незаконно отстрелили лося. После этого, разделав добычу, они загрузили ее в прицеп мотоблока и увезли домой.

Ущерб минприроды оценивают в 140 тыс.руб. Мужчин приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься охотой на 1 год. Также с них взыскали сумму ущерба.

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