Елена Синица В Перми владелец и инструктор спортивного клуба похитили 1,7 миллиона рублей из краевой казны Они предоставили в минспорта подложные документы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, двое мужчин — владелец спортивного клуба и инструктор тренажерного зала — похитили 1,7 млн руб., выделенных из регионального бюджета. Они предоставили в минспорта подложные документы. С июня 2016 по июнь 2017 они получали деньги по региональному проекту «Студенческий спортивный клуб» по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».





Полученными деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению, тратя их на личные нужды. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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