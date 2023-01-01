С 12 мая частично ограничат движение транспорта на улице Локомотивной в Перми Поделиться Твитнуть

С 22:00 12 мая до 6:00 22 мая будет частично ограничено движение всех видов транспорта под строящимся путепроводом на ул. Локомотивной в Перми, об этом сообщили в минтрансе.

Для движения транспорта будут доступны две полосы.

Ограничения связаны с выполнением работ по строительству 3 этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.





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