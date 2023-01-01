Алёна Бронникова В День города в центре Перми будет ограничено движение электросамокатов Таким образом будет обеспечена безопасность передвижения пешеходов по эспланаде Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми 12 июня ограничит движение всех видов транспорта на центральных улицах. В том числе, на некоторых участках дорог будет запрещено передвигаться на электросамокатах. Об этом 11 мая сообщила заместитель начальника департамента дорог и благоустройства Елена Мамонова на совещании по вопросам организации работы компаний кикшеринга в летний период.

«Основные мероприятия пройдут в центре города и в других районах на территории парков, скверов, садов и массовых гуляний. Общий перечень будет сформирован чуть позже. Точно известно, что 12 июня будет прекращено движение в центре города — на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова. Там, как в любой праздничный день, не будет ездить никакой транспорт, в том числе электросамокаты», — сообщила Елена Мамонова.

Кроме того, запрет на движение для электросамокатов будет более расширенным, чем для автотранспорта. Он будет действовать от ул. Плеханова до ул. Куйбышева и от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской. Чиновница объяснила это тем, что данные улицы являются территорией подхода к массовым местам отдыха, где будет скапливаться большое количество людей.

При этом полный запрет передвижения по городу на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вводиться не будет. Власти ждут более точную информацию по проведению праздничных мероприятий, чтобы направить её представителям пермских компаний кикшеринга и скорректировать схему размещения арендных самокатов.

В конце марта в Перми стартовал новый сезон электросамокатов. На некоторых участках города действуют ограничения скорости вплоть до полного запрета на передвижение. За полное прекращение работы сервисов аренды самокатов в интернете высказалось 39% пермяков.





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