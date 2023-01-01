В Перми начался новый сезон проката электросамокатов В мобильном приложении уже можно забронировать транспортные средства Поделиться Твитнуть

пресс-служба Whoosh

В Перми стартовал новый сезон проката электросамокатов. В мобильном приложении сервиса Whoosh появилась возможность забронировать транспортные средства, а также ознакомиться с зонами, где можно их использовать.

Как сообщает ВЕТТА, запрещено передвигаться на электросамокатах по территории Егошихинского кладбища, парка им. Горького и эспланады. На некоторых участках скорость движения будет ограничена до 15 км/ч.

Напомним, с 1 марта в России средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса) стали полноправными участниками дорожного движения. Им разрешено двигаться со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.

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