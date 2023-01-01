Максим Артамонов В Перми произошёл пожар в районе порохового завода Горела сухая трава в деревне Оборино Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Сегодня в Перми в районе порохового завода в Закамске очевидцы заметили сильный дым. Видео с другого берега Камы, из Нижних Муллов, опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 15:00. Происшествие случилось на ул. 2-я Бахчёвая в д. Оборино.

К месту возникновения пожара выехали 16 спасателей и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что горит сухая трава.

Пожар был локализован в 15:27. Его предварительная площадь — 150 кв м. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.





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