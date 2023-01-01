Андрей Стрельцов Братья Ушенины покидают «Молот» Игроки помогли пермской команде в прошлом сезоне выйти в плей-офф Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Перед новым сезоном пермский ХК «Молот» понёс существенную потерю. Пермь покидают Вячеслав и Владислав Ушенины. ​ Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеисты долгое время выступали за пермскую команду, а затем за клубы КХЛ. В состав «Молота» вернулись спустя восемь лет в сложный для клуба турнирной ситуации. Не без их помощи команда сумела выйти в плей-офф.

Где продолжится карьера игроков, не сообщается.

Также стало известно, что с пермским клубом подписал контракт нападающий Денис Дюрягин. ​Он выступал в составе «Ижстали», «Зауралья», «Динамо СПб» и новокузнецкого «Металлурга». Кроме того, состав «Молота» пополнили два опытных игрока, поигравших в КХЛ, — это защитник Максим Игнатович и форвард Владимир Пешехонов.

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