В минздраве Прикамья рассказали о состоянии упавшего с 11 этажа строителя Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что состояние упавшего в краевом центре с высоты строителя оценивается удовлетворительно.

ЧП случилось 10 мая на строительной площадке жилого дома на ул. Декабристов. Там с высоты 11-го этажа упал 33-летний рабочий. Он рухнул на автомобильный прицеп с тентом, который смягчил падение и спас жизнь мужчине.

Пострадавшего госпитализировали.

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