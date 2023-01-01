В Пермском крае осудят водителя грузовика, врезавшегося в машину скорой помощи Пассажирка спецтранспорта скончалась Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователи отделения МВД России по Уинскому муниципальному округу Пермского края окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 40-летнего водителя тягача МАЗ. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В пресс-службе каревой полиции сообщили, что в ноябре прошлого года в вечернее время водитель грузовика, двигаясь со стороны автодороги Оса-Чернушка в направлении с. Уинского, на 68 км трассы не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, движущемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пациентка, которую перевозил спецтранспорт, скончалась на месте.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

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