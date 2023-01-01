Максим Артамонов В пермском аэропорту уточнили начало полётной программы в Хургаду Вылеты в этот египетский курортный город начнутся с 30 мая Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе пермского аэропота уточнили, когда из Перми будут выполняться прямые перелёты в Египет. С 20 мая авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх, и лишь с 30 мая в Хургаду.

«Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров. Время в пути — 6 часов. Вылеты планируются с частотой один раз в десять дней. Программа рассчитана до 28 октября 2023 года», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Оба маршрута будут обслуживаться на Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров — в зависимости от компоновки воздушного судна.

Напомним, в начале мая Azur Аir анонсировала прямые рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 11 российских городов, в том числе из Перми. Согласно данным на сайтах турагентств, стоимость пакетного тура продолжительностью 9 ночей на двух человек в Хургаду пермякам обойдётся от 131 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 118 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнутся с 20 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.