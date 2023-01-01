Стартовал конкурс «Лидер Пермского края» Заявки принимаются до 30 сентября Поделиться Твитнуть

В Прикамье объявлен приём заявок на участие в региональном конкурсе «Лидер Пермского края». Он инициирован губернатором Дмитрием Махониным, чтобы отмечать организации региона, которые реализуют значимые для региона и жителей проекты.

«Промышленные предприятия, малый и средний бизнес вносят значительный вклад в развитие региона. Они не только обеспечивают экономическую стабильность Прикамья, но и участвуют в благоустройстве парков и скверов, создании профильных классов в школах и лабораторий в колледжах, строят социальные объекты и делают многое другое. Конкурс «Лидер Пермского края» учрежден в знак общественного признания заслуг тех, кто вместе с нами создает настоящее и будущее Прикамья», — отметил Дмитрий Махонин.

Конкурс проходит по 17 номинациям. После приема заявок представители профессиональных сообществ определят лучшие проекты по каждому из направлений. Затем региональная конкурсная комиссия выберет победителей.

Заявки на участие в конкурсе и описания проектов принимаются до 30 сентября через электронную форму на странице проекта «Лидер Пермского края»/

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре в Перми.

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