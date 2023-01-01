Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках 300-летия Перми пройдёт три масштабных молодёжных события Пермь примет студенческую весну, слёт студенческих отрядов и форум рабочей молодёжи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кроме финала Всероссийской студенческой весны в Перми в юбилейном году будет ещё два молодёжных события, выходящих по масштабам за рамки региона. Об этом впервые сказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой финалу студвесны, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Речь идёт о XI Всероссийском форуме работающей молодёжи, который состоится в сентябре нынешнего года, и о Слёте студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который планируется на октябрь.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— В целом, наш системный подход к развитию молодежной политики и активная позиция самих ребят позволили нам в этом году привлечь в Пермь сразу три крупнейших молодежных события страны в рамках 300-летия краевой столицы…

...В Прикамье традиционно сильные студенческие отряды. Они входят в топ-3 лучших региональных отделений. Мы рады делиться своим опытом с другими ребятами, поэтому в рамках Слёта студотрядов ПФО к нам приедут около 700 бойцов из разных регионов России. Общее количество участников вместе с пермскими бойцами составит около 3000 человек.

Главной идеей Форума работающей молодежи станет «Труд со смыслом». Впервые будет сделан акцент на сопричастности молодых специалистов к миссии и интересам предприятий, региона и всей страны. Важно, чтобы молодёжь осознавала себя частью общего дела. Только тогда можно построить устойчивое будущее.

Сегодня 60% всей прикамской молодежи — работающая. У нас активно развивается «Ассоциация работающей молодежи», которая аккумулирует в себе инициативы этой целевой аудитории и помогает их реализовывать. Уверен, что ребятам будем, чем поделиться с участниками Форума.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.