Алёна Бронникова Летом в Перми откроется магазин китайской мототехники Салон появится в Камской долине Поделиться Твитнуть

Сайт auto.drom.ru

В Перми на ул. Спешилова, 107 летом планируется открытие магазина китайского бренда CFMotо. Пермская группа компаний «Брайт Парк» получила официальный статус дилера. Директор организации Олег Должников сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», что контракт уже подписан.

Магазин будет находиться в Камской долине, рядом с салоном автомобилей с пробегом и центром кузовного ремонта «Карлссон», там будут представлены квадроциклы и мототехника.

По информации на официальном сайте CFMoto, компания осуществляет деятельность уже почти 35 лет. Она является лидером китайской мотоиндустрии и крупнейшим экспортёром в этой области, поставляя технику в более 100 стран мира. В Перми бренд пока представлен только в магазине компании SAN Motors (ш. Космонавтов, 393д).

Ранее стало известно о том, что пермский автохолдинг «Автопрестиж» получил дилерство бренда Kaiyi. Салон китайских автомобилей открылся на ул. Маршала Жукова, 51, вместо бывшего магазина Mitsubishi.





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