В Пермь в выходные поступит первая партия китайских автомобилей Kaiyi Шоурум марки будет располагаться в автосалоне по ул. Маршала Жукова, 51 Поделиться Твитнуть

Kaiyi / фото: sport-express.ru

Первая партия китайских автомобилей Kaiyi должна поступить в Пермь в эти выходные, на следующей неделе планируется начать их продажи. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, дилерство бренда Kaiyi получил пермский автохолдинг «Автопрестиж», поэтому шоурум марки разместится в его автосалоне по ул. Маршала Жукова, 51 в Камской долине, где ранее продавались автомобили Mitsubishi.

Известно, что автомобили Kaiyi собираются на российском «Автоторе» и адаптированы к российским условиям.

Отмечается, что автомобили Mitsubishi пока тоже продолжат продаваться в автоцентре — на данный момент они ещё есть на складах компании.

Kaiyi — суббренд китайской автомобильной марки Chery, до 2023 года на российском рынке представлен не был. В январе этого года сборка этих автомобилей началась на калининградском заводе «Автотор», прежде выпускавшем модели BMW, Kia и Hyundai. Первый дилерский центр Kaiyi был открыт в Москве в марте.

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