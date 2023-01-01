Максим Артамонов В Перми с 11 мая на две недели почти 350 домов останутся без горячей воды Теплоэнергетики будут проводить испытания для подготовки к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 11 мая, в Перми начнётся отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями, которые проводят теплоэнергетики в рамках подготовки города к отопительному сезону. Без горячего водоснабжения останутся почти 350 домов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

С 11 мая горячей воды две недели (до 24 мая) не будет в домах на улицах: Чкалова, Коминтерна, Героев Хасана, Смирнова, Соловьёва, Льва Шатрова, Чернышевского, Красные Казармы, Куйбышева, Клары Цеткин, Шарташская, Холмогорская, бульвар Гагарина, Старцева, Запорожская, Агатовая, Сакко и Ванцетти, Уинская, Сапфирная, Звонарёва, Лякишева, Подольская, Пономарёва, Пушкарская, Юрша, Шмидта, Макаренко, Грибоедова, Лесная, Крупской, Аркадия Гайдара.

В этот период все управляющие компании и ТСЖ должны оповестить жителей об отключении горячей воды.

Напомним, пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 11 мая начали проверку теплосетей для части зданий Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, это 115 участков тепломагистралей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

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