«Т Плюс» проведут ежегодную профилактику теплосетей в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 11 мая начинают проверку теплосетей на прочность и плотность для части зданий Свердловского и Мотовилихинского районов Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, это 115 участков тепломагистралей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.





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