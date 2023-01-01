Алёна Бронникова Пермяка задержали за дачу взятки сотруднику УФСБ Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми 38-летний мужчина пытался передать взятку должностному лицу краевого УФСБ России в размере 60 тыс. руб. Сотрудники следственных органов задержали его на месте преступления, сообщают в пресс-службе ведомства.

Управление ФСБ установило, что одна из пермских коммерческих организаций наняла на работу иностранных граждан, не имеющих разрешения на осуществление трудовой деятельности. Руководство компании решило попробовать избежать наказания за административное правонарушение и договориться с сотрудником органов путём взятки.

Действующего в интересах компании подозреваемого задержали на месте преступления с поличным. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В апреле 2023 года пермяк попытался откупиться от привлечения к уголовной ответственности путём передачи взятки в размере 200 тыс. руб. сотруднику ФСБ. Дело было передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.





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