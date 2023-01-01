Максим Артамонов В Перми будут судить мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ Пермяк хотел откупиться от привлечения к уголовной ответственности Поделиться Твитнуть

Следком по региону завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Перми, который передал сотруднику ФСБ 200 тыс. руб., чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сотрудники УФСБ России по Пермскому краю проводили в отношении мужчины «проверочные мероприятия». Какие именно — не уточняется. Пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, прекращения оперативно-разыскных и иных проверочных мероприятий, он решил передать сотруднику ведомства взятку.

Пермяка задержали в начале февраля и возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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