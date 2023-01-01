Максим Артамонов В Перми на улице Горького произошёл пожар Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Сегодня утром, 11 мая, на ул. Максима Горького произошёл пожар. Видео происшествия разместил telegram-канал ЧП Пермь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 9:00.

К месту возникновения пожара выехали четыре пожарных. По прибытии они установили, что горит мусор в мусорных контейнерах. Пожар был ликвидирован в 9:13. Его предварительная площадь составила 3 кв. м. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты МЧС устанавливают причины пожара.

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