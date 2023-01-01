В Пермском крае началось авиапатрулирование лесов
Численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека
С 10 мая на территории Пермского края начаты работы по авиапатрулированию лесов. Об этом сообщили в лесопожарном центре региона.
Авиационное патрулирование — это систематическое наблюдение с воздуха лесной территории с целью своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров.
Авиамониторинг на территории лесного фонда Прикамья осуществляется воздушными судами АН-2 и Robinson R-44 Березниковского, Ныробского и Гайнского авиаотделений. Численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека.
«На сегодняшний день Авиалесоохрана Пермского края полностью готова к реагированию на лесные пожары в труднодоступной территории региона», — отметила начальник СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Наталья Пелевина.
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