В Пермском крае началось авиапатрулирование лесов Численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский лесопожарный центр

С 10 мая на территории Пермского края начаты работы по авиапатрулированию лесов. Об этом сообщили в лесопожарном центре региона.

Авиационное патрулирование — это систематическое наблюдение с воздуха лесной территории с целью своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Авиамониторинг на территории лесного фонда Прикамья осуществляется воздушными судами АН-2 и Robinson R-44 Березниковского, Ныробского и Гайнского авиаотделений. Численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека.

«На сегодняшний день Авиалесоохрана Пермского края полностью готова к реагированию на лесные пожары в труднодоступной территории региона», — отметила начальник СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Наталья Пелевина.

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