В Перми рядом с «Леруа Мерлен» вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около семи часов вечера 10 мая в ГУ МЧС пао Пермскому краю поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек на ул. Заливной в Перми недалеко от магазина «Леруа Мерлен».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, существовала угроза распространения пламени на соседнее здание, расположенное в 10 метрах от места пожара. Усилиями подразделений МЧС огню не позволили перекинуться дальше.

Горение было ликвидировано в 19 часов 29 минут. Предварительная площадь пожара составила 100 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Причины ЧП устанавливаются.





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