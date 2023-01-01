Пермского предпринимателя осудят за задержку зарплат Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего пермского предпринимателя. Он обвиняется в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с октября прошлого года обвиняемый, являясь ИП и имея денежные средства, не выплачивал зарплату своим работникам. Общая сумма задолженности составила 720 тыс. руб.

В настоящее время мужчина в полном объёме погасил долг перед сотрудниками, а также выплатил компенсационные суммы. Однако суд всё-таки состоится — уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд для рассмотрения по существу.

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