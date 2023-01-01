В Пермском крае нашли погибшим мужчину со шрамом на кончике носа Жителя Нытвенского округа искали с 21 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершились поиски молодого мужчины со шрамом на кончике носа. Житель Нытвенского округа найден погибшим, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтёры попросили всех снять ориентировки.

Ранее сообщалось, что 30-летний Сергей Ф. 21 апреля ушёл из дома в деревне Опалиха и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Накануне в краевом центре завершились поиски 18-летнего молодого человека, который пропал 20 апреля. Юноша найден живым. О том, где был парень всё это время, не уточняется.

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