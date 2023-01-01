В Перми остановлены поиски пропавшего три недели назад 18-летнего юноши из села Гамово Поделиться Твитнуть

В краевом центре завершились поиски 18-летнего молодого человека, который пропал 20 апреля. Об этом 9 мая сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Юноша найден живым. О том, где был парень всё это время, не уточняется.

Напомним, почти три недели назад молодой человек ушёл из дома в селе Гамово Пермского округа и перестал выходить на связь. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Ранее сообщалось, что в Прикамье нашли пропавшего туриста Ивана Замерова. Мужчина погиб.

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