В Перми остановлены поиски пропавшего три недели назад 18-летнего юноши из села Гамово
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В краевом центре завершились поиски 18-летнего молодого человека, который пропал 20 апреля. Об этом 9 мая сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Юноша найден живым. О том, где был парень всё это время, не уточняется.
Напомним, почти три недели назад молодой человек ушёл из дома в селе Гамово Пермского округа и перестал выходить на связь. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.
Ранее сообщалось, что в Прикамье нашли пропавшего туриста Ивана Замерова. Мужчина погиб.
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