Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа концерта закрытия фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» Продажа билетов уже открыта Поделиться Твитнуть

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

С 10 мая открыта продажа билетов на заключительный концерт XIV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6 +), который состоится 10 июня в ДК им. Солдатова.

Ранее публиковалась программа остальных дней фестиваля — с 6 по 9 июня. Сейчас стало известно, почему Пермская краевая филармония, которая проводит фестиваль, откладывала объявление программы его закрытия: определялось время проведения концерта. Он начнётся в 15.00, поскольку неотложные дела требуют раннего отлёта Национального филармонического оркестра в Санкт-Петербург. К счастью, 10 июня — выходной день, суббота.

Завершающий день фестиваля посвящён великим композиторам, гениям разных эпох —Вольфгангу Амадею Моцарту, Петру Ильичу Чайковскому и композитору-философу Александру Николаевичу Скрябину. Прозвучат увертюра к опере «Милосердие Тита» и фортепианный концерт № 23 Моцарта, панорама из балета «Спящая красавица» Чайковского и легендарная «Поэма экстаза» Скрябина.

По сложившейся традиции маэстро Владимир Спиваков познакомит публику с юным дарованием: победитель XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12-летний Даниил Абросимов исполнит сольную партию в фортепианном концерте Моцарта.

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