Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль Владимира Спивакова посвящается юбилею Сергея Рахманинова На закрытии фестиваля зрителей ждёт сюрприз Поделиться Твитнуть

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

На сайте Пермской филармонии открылась продажа билетов на концерты XIV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» (6+), который состоится 6-10 июня. Все концерты пройдут в ДК им. Солдатова. По информации «Нового компаньона», Большой зал филармонии не будет открыт ранее августа.

Главной темой фестиваля Владимира Спивакова в этом году станет 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Основу программы составят произведения этого композитора, а также его учителей, современников и последователей.





Фестиваль откроется 6 июня большим концертом с участием Национального филармонического оркестра России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова, Академического большого хора «Мастера хорового пения» и пианистки Екатерины Мечетиной.





В программе — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, его же «Три русские песни» и кантата учителя Рахманинова Сергея Танеева на слова Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин».





Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор Рахманинова — технически самый сложный из четырёх его фортепианных концертов. Щемящая лирика сменяется бурным драматическим развитием и разрешается лучезарной, жизнеутверждающей кодой финала.





Хоровой цикл «Три русские песни», написанный Рахманиновым в 1926 году, — аранжировка трёх подлинных русских народных песен: «Через речку, через быстру», «Ах ты, Ванька, разудала голова» и «Белилицы, румяницы вы мои». Все они говорят о разлуке и одиночестве, и эмигрант Рахманинов, работая над этим циклом, мысленно возвращался на Родину.

Второй вечер фестиваля — 7 июня — посвящён двум великим композиторам разных эпох: Альфреду Шнитке и Вольфгангу Амадею Моцарту.





Прозвучит Концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке (1979 год). Композитор написал его как «вариации задом наперёд» — финальная тема как бы собирается из предваряющих её мелодических осколков. Солировать на фортепиано будет молодой пианист, студент Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Тимофей Владимиров.





Во втором отделении НФОР и «Мастера хорового пения» исполнят «Коронационную мессу» и мотет Ave verum corpus Моцарта. Солисты: сопрано Анна Аглатова (Большой театр), меццо-сопрано Полина Шамаева (Московский театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова), тенор Ярослав Абаимов («Новая Опера») и бас Родион Паульс, студент Центра оперного пения имени Галины Вишневской.





8 июня НФОР под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и симфонию Чайковского «Манфред». Солист — выдающийся пианист, заслуженный артист России Александр Гиндин, который выбрал для исполнения первую, редко звучащую редакцию концерта Рахманинова.





9 июня продолжится программа из произведений Чайковского и Рахманинова. Вечер откроется «Итальянским каприччио» Чайковского и продолжится произведениями позднего периода творчества Рахманинова: «Рапсодией на тему Паганини» и «Симфоническими танцами».





Знаменитая «Рапсодия на тему Паганини», созданная в 1934 году на вилле Сенар в Швейцарии, стала одним из самых известных музыкальных произведений ХХ века. Она представляет собой цикл вариаций на две темы: одна из знаменитого 24-го Каприса для скрипки Никколо Паганини, другая заимствована Рахманиновым из средневекового католического песнопения Dies Irae («День гнева»). В этом необычайно ярком и вдохновенном произведении сочетаются виртуозность, джазовое начало и мистика. Солировать на фортепиано будет хорошо известный пермякам Филипп Копачевский.





Кульминацией вечера станут «Симфонические танцы» — вершина творчества Рахманинова, его последнее творение. Закончив работу над «Симфоническими танцами», Рахманинов написал на последней странице партитуры: «Я благодарю тебя, Господь!». Владимир Спиваков считает это сочинение духовным завещанием автора и видит в его исполнении особый смысл: «В этот неспокойный век нужно думать о любви и о Страшном Суде».





10 июня… Судя по всему, это будет сюрприз для публики. Совершенно точно известно, что фестиваль 9 июня не закончится, однако программа закрытия не публикуется и продажа билетов ещё не объявлена. Интрига.

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