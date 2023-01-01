Елена Синица Гособвинение требует отправить бывшего главного пристава Прикамья в колонию на 13 лет Также Игорю Кожевникову предлагается назначить штраф в размере 50 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Гособвинение просит отправить бывшего руководителя УФССП Прикамья Игоря Кожевникова в колонию строгого режима на 13 лет со штрафом 50 млн руб. и запретом в течение семи лет занимать должности на госслужбе. Также прокуратура просит лишить Кожевникова классного чина «советник юстиции 2 класса». Об этом сообщает Properm.ru.

Гособвинитель Сергей Бусов рассказал подробности схем передачи взяток. В деле фигурируют суммы от 500 тыс. руб. и более. Так, приставы получали деньги от посредников бизнесменов, которые хотели вывести деньги с арестованных счетов.

Приставы возбуждали производство по фиктивным документам комиссий по трудовым спорам. После этого деньги уходили на личные счета якобы сотрудникам фирм-банкротов или должников по налогам.

Напомним , Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчинённой Александрой Мардановой Кожевников будто бы организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. Сам бывший судебный пристав вины не признаёт.

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