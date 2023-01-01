Елена Синица Бывший пристав Прикамья Игорь Кожевников останется в СИЗО до середины июля Решение принял Пермский районный суд Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Пермский районный суд принял решение продлить сроки содержания под стражей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову.

По решению суда он пробудет под стражей до 15 июля 2023 года, передаёт издание Properm.ru.

Напомним, Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчинённой Александрой Мардановой Кожевников будто бы организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. Сам бывший судебный пристав вины не признаёт.









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